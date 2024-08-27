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Шалимов оценил спорный эпизод в матче «Локомотив» — «Ростов»

Шалимов оценил спорный эпизод в матче «Локомотив» — «Ростов»
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«По фолу против Осипенко — если мы всё время равняемся на Европу, киваем на их трактовку, то в матче Англия — Нидерланды на Евро был похожий момент на Кейне. Судью позвали на VAR, назначили пенальти — и Англия попала в финал. Тут то же самое — Осипенко пробил, потом была накладка с риском нанесения травмы. Всё чётко и понятно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, на 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси и игрока «Ростова» Максима Осипенко не было.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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