Алексей Никитин: Семак в «Зените» сможет найти выход из всех ситуаций

Воспитанник ПФК ЦСКА Алексей Никитин, ныне выступающий за «Ротор», поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Что касается чемпионской гонки в РПЛ, то ещё два тура назад казалось, что всё предрешено. Но травма Глушенкова – и «Локомотив» теперь первый в РПЛ. Конечно, хотелось бы интриги, как в прошлом сезоне, ведь это интересно. Но кажется, что Сергей Богданович Семак сможет найти выход из всех ситуаций, поэтому тренерский фактор в «Зените» стоит на первой роли», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После шести туров Российской Премьер-Лиги первое место с 15 очками занимает «Локомотив». На второй строчке располагается «Зенит», набравший 14 очков. На третьем место находится «Краснодар» (12 очков).

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