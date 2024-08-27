Болельщики «Зенита» представили баннер, посвящённый первому трофею в истории клуба

Перед матчем 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Акроном», который проходит в эти минуты, болельщики «Зенита» вывесили баннер, посвящённый победе санкт-петербургского клуба в Кубке СССР 1944 года, ставшем первым трофеем в истории сине-бело-голубых. Эта победа состоялась ровно 80 лет назад.

Фото: «Чемпионат», Дмитрий Зимин

Также футболисты «Зенита» вышли на игру в специальных футболках в честь победы клуба в Кубке СССР 1944 года.

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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