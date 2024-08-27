Валерий Гладилин назвал главную проблему «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал текущее положение дел в «Зените» и высказался о зависимости команды от отдельных игроков.

«Зенит» независим от Глушенкова, просто так сложились последние матчи. Я думаю, если бы даже со «Спартаком» играл Глушенков, то матч сложился бы так же. Ведь «Спартак» лучше подготовился и был мотивированным. Главная проблема «Зенита» — мотивация игроков. Когда футболисты выигрывают шесть раз подряд чемпионат, у них теряется мотивация. Особенно у основных игроков, где костяк — бразильцы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 24 августа. Она завершилась ничейным результатом (0:0).