Севикян согласился на переход в «Локо». Клуб планирует оформить аренду в ближайшее время

Вингер венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян дал согласие на переход в «Локомотив» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» согласовал с «Ференцварошем» платную аренду за € 200 тыс. Сейчас идут переговоры по опции выкупа и её сумме. Москвичи надеются завершить переход в ближайшее время.

Ранее об интересе «Локомотива» к Севикяну сообщил журналист Иван Карпов. Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.