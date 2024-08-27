Владислав Радимов: Тюкавину пора брать на себя роль лидера «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов ответил на вопрос, что нужно московскому «Динамо» для борьбы за высокие места.

«Я думаю, «Динамо» всё так же не хватает лидера, чтобы был стержень, которым сейчас Обляков в ЦСКА стал, в «Спартаке» Барко таким стал. В «Динамо» такого нет. И мне кажется, что роль лидера, если хочет что-то добиться с этой командой, должен взять на себя Тюкавин, потому что это русский футболист, это лидер. Если он хочет уехать в Европу, ему надо становиться лидером. Не просто подыгрывать и забивать, а даже в раздевалке спрашивать того же Лаксальта, почему он так делает, почему не бьёт по воротам. Предъявлять претензии. Это его дом, «Динамо», и он должен как-то что-то исправлять. Но как такового лидера я не вижу. И в прошлом сезоне для успеха в борьбе за золото им такого лидера и не хватило», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 12 очков и занимает четвёртое место.

Сколько стоят молодые футболисты: