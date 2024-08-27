Пауло Барбоза вспомнил последнюю встречу с Эрикссоном незадолго до его смерти

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился воспоминаниями о последней встрече с шведским тренером Свен-Йораном Эрикссоном перед его смертью.

— Свен-Йоран Эрикссон специально приехал в Лиссабон, чтобы попрощаться, потому что он работал в «Бенфике» и стал её легендой. Это была наша последняя встреча. В «Бенфике» все его любили, болельщики считают, что он один из самых успешных иностранных тренеров, которые работали в Португалии. Тем более он был очень приятным человеком, который всегда улыбался, общался с игроками. Его смерть — очень грустная новость, хотя мы все уже знали, что у него рак последней стадии. Понимали, что рано или поздно его не будет среди нас.

В «Бенфике» Эрикссон делал прощальный матч, где участвовали бывшие игроки, присутствовали бывшие тренеры и болельщики. Это был большой вечер для него, он видел, как все переживают за него.

— Все вспоминают его как человека, который всегда был на позитиве. Он мог позволить себе взгрустнуть в последний месяц своей жизни?

— Даже последние его слова были в духе: «Давайте продолжать улыбаться, думать о жизни и идти вперёд. Не надо отвлекаться от того, что жизнь продолжается», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.