Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» объявил о переходе Микеля Мерино из «Реала Сосьедад»

«Арсенал» объявил о переходе Микеля Мерино из «Реала Сосьедад»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Микеля Мерино из «Реала Сосьедад».

Фото: ФК «Арсенал» Лондон

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб заплатил £ 32+5 млн (€ 43,8 млн) за трансфер футболиста.

Мерино являлся игроком «Реала Сосьедад» с 2018 года. За клуб он провёл 242 матча, забил 27 голов и отдал 30 голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с испанским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В составе национальной команды Испании становился чемпионом Европы и обладателем Лиги наций. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призёром.

Материалы по теме
Потенциальный новичок «Арсенала» Мерино не включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android