«Арсенал» объявил о переходе Микеля Мерино из «Реала Сосьедад»

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Микеля Мерино из «Реала Сосьедад».

Фото: ФК «Арсенал» Лондон

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб заплатил £ 32+5 млн (€ 43,8 млн) за трансфер футболиста.

Мерино являлся игроком «Реала Сосьедад» с 2018 года. За клуб он провёл 242 матча, забил 27 голов и отдал 30 голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с испанским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В составе национальной команды Испании становился чемпионом Европы и обладателем Лиги наций. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призёром.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: