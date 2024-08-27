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«Важно выйти в РПЛ». Игрок «Балтики» Аванесян — об отказе ехать в сборную Армении

«Важно выйти в РПЛ». Игрок «Балтики» Аванесян — об отказе ехать в сборную Армении
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о своём решении не ехать в сборную Армении на матчи Лиги наций с Латвией и Северной Македонией.

«Это решение мне давалось непросто. Понадобилось немалое количество времени, чтобы всё взвесить и осмыслить. Но на данном этапе в моей футбольной карьере я ставлю приоритеты в пользу клуба. Сейчас у нас большие цели и задачи с «Балтикой» вернуться в РПЛ. Очень надеюсь на понимание болельщиков и всех причастных к сборной Армении. До конца этого года у сборной Армении шесть матчей, и все эти матчи совпадают по датам игр «Балтики». Чуть выше я уже объяснил свою позицию насчёт приоритетов. Не хочу пропускать столько игр за клуб.

Время покажет, когда буду готов к вызову. На данном этапе для меня важно выйти с «Балтикой» в РПЛ, дальше уже будет видно. Я считаю, что это решение пойдёт мне на пользу», — приводит слова Аванесяна Metaratings.

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