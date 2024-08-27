Защитник «Байера» Коссуну перейдёт в «Аталанту» — Романо

Центральный защитник «Байера» Одилон Коссуну в ближайшее время прибудет в расположение итальянской «Аталанты». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Руководство клубов достигло соглашения об аренде защитника за € 5 млн. Сделка между клубами содержит опцию выкупа за € 25 млн, которая станет обязательной при достижении определённых условий. Как сообщает Романо, 23-летний футболист уже собирается в Бергамо для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта.

Игроком «Байера» защитник стал летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Брюгге» за € 23 млн. В прошлом сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. В составе немецкой команды он стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок страны. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 млн.