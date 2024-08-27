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Гонду: очень обрадовался, когда появились разговоры о моём возможном переходе в «Зенит»

Гонду: очень обрадовался, когда появились разговоры о моём возможном переходе в «Зенит»
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Новоиспечённый нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился мнением о своём переходе в санкт-петербургский клуб из «Аргентинос Хуниорс».

«Изначально, как только я услышал, что идут разговоры о моём возможном переходе в «Зенит», я очень обрадовался, потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе. Конечно, был счастлив. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы показать наилучшие результаты», — приводит слова Гонду пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.

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