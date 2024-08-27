«Спартак» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Зобнин, Чернов, Абена, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Жозе.

«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиг, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

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