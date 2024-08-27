Ивелин Попов: не удивлён успехам Роналдо, у него отличный характер

Бывший полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением об уровне игры нападающего жёлто-синих Роналдо. В семи матчах нынешнего сезона бразильский футболист забил четыре гола и сделал два ассиста.

«Голы Роналдо — не только его заслуга, но и других футболистов и людей, которые с ним работают, — Валерия Георгиевича, президента клуба. Важно, что он попал в обстановку, которая позволяет ему развиваться. Молодец, хорошо играет и забивает. Но я не удивлён, потому что Роналдо очень работоспособный парень с отличным характером, и это позволяет ему сейчас чувствовать себя так уверенно. Видно, что в «Ростове» правильно работают и предрасполагают игроков показывать себя с лучшей стороны», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

23-летний футболист выступает в составе «Ростова» с января 2024 года. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После шести туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал восемь очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме Агент Глебова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: