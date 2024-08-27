Барбоза: Эрикссон следил за Юраном, Мостовым, Кульковым — смерть Василия его шокировала

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что тренера Свен-Йорана Эрикссона шокировала смерть футболиста Василия Кулькова.

«Эрикссон работал с россиянами в «Бенфике» — Юран, Кульков, Мостовой. Из-за Свен-Йорана они и приехали, потому что он настаивал и хотел этих игроков. У них были очень хорошие отношения.

Эрикссона шокировала новость, что Кулькова уже нет в живых, потому что он его очень любил, как и Юрана с Мостовым. Он знал, что Василий болел, следил за всеми: где и чем занимаются», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о кончине Эрикссона, боровшегося с раком, стало известно накануне, 26 августа. Свен-Йоран бо́льшую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» и работал спортивным директором «Ноттс Каунти».