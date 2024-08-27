Газизов: трансферная кампания махачкалинского «Динамо» закрыта, но всё может быть

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о завершении трансферной кампании клуба.

«Я думаю, что трансферная кампания со стороны «Динамо» Махачкала закрыта, но всё может быть. Последним приобретением был Агаларов, мы долго работали по нему, и всё удалось», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Гамид Агаларов подписал контракт с «Динамо» летом 2024-го. За махачкалинцев он сыграл один матч.

До этого нападающий был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. За грозненцев в этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.