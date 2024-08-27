В «Спартаке» сообщили о состоянии здоровья Рябчука после игры с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника красно-белых Олега Рябчука и нападающего Хесуса Медины в заявке команды на предстоящий матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня в 19:30 мск.

«Рябчук восстанавливается после ушиба, полученного в прошлом матче. Медину тренерский штаб решил поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».