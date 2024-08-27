Тренер «Ариса»: роль капитана не гарантирует Кокорину, что он будет играть всегда

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, сможет ли нападающий и капитан кипрской команды Александр Кокорин выдержать весь сезон в статусе лидера команды.

«Будем надеяться. Понятно, что новая роль [капитана] не гарантирует, что он будет играть всегда. Каждую неделю всё надо подтверждать своим старанием. Уверен, что его злость и злость всей команды принесут нам победы», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Российский футболист выступает в составе «Ариса» с 2022 года. За этот период он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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