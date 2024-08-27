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Газизов: со «Спартаком» всегда приятно играть, много внимания для любой команды

Газизов: со «Спартаком» всегда приятно играть, много внимания для любой команды
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о грядущем матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится сегодня, 27 августа.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Всегда приятно играть со «Спартаком», ведь много болельщиков, большой ажиотаж и много внимания для любой команды», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

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