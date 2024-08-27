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В «Динамо» Махачкала рассказали о цели в Кубке России

В «Динамо» Махачкала рассказали о цели в Кубке России
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов озвучил цели своей команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Цель «Динамо» Махачкала в Кубке России – это пройти дальше. Сегодня надо выиграть, а уже дальше — смотреть», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    
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