«Зенит» уступил «Акрону» в серии пенальти матча Кубка России

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Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Акрон» (5:4).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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