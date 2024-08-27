«Ахмат» — ЦСКА: армейцы открыли счёт в конце матча

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра группового этапа Пути РПЛ идёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч начался в 17:15 мск. На момент написания новости счёт в игре – 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу. На 87-й минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

После двух туров в группе С ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают вторую строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы уступили «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».