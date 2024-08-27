Газизов: суды со «Спартаком» уже давно не длятся, только с Федуном

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что его судебный процесс со «Спартаком» закончился.

«Суды со «Спартаком» уже давно не длятся. Длится только с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У меня никогда не было никаких проблем и вопросов к великому клубу «Спартак», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 27 августа, махачкалинское «Динамо» встретится со «Спартаком» в матче Фонбет Кубка России. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

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