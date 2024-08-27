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Ахмат — ЦСКА, результат матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, счёт 0:2, 27 августа 2024 года

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч начался в 17:15 мск. Победу во встрече одержал ЦСКА со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 87'     0:2 Круговой – 90+7'    

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу. На 87-й минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 90+7-й минуте забил защитник ЦСКА Данил Круговой.

После трёх матчей в группе С ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти уступили «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Турнирная таблица Кубка России
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