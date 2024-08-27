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«Бавария» получила предложение по нападающему Коману от «Аль-Хиляля» — источник

«Бавария» получила предложение по нападающему Коману от «Аль-Хиляля» — источник
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«Бавария» Мюнхен и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда согласовывают сделку по трансферу нападающего Кингсли Комана. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Хиляль» сделал крупное предложение о подписании 28-летнего Кингсли. Руководство мюнхенского клуба готово принять предложение и продать форварда. Теперь окончательное решение за самим игроком. Француз пока не дал точного ответа о своём будущем. Также сообщается, что Кингсли Коман интересен нескольким клубам из английской Премьер-лиги и каталонской «Барселоне». Сам футболист ещё не согласовывал с саудовским клубом условия контракта.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 50 млн.

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