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Газизов: Мажичу салам алейкум. Ждём его в Дагестане, свозим в горы

Газизов: Мажичу салам алейкум. Ждём его в Дагестане, свозим в горы
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов обратился к главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милораду Мажичу.

«Получил реакцию на открытое письмо. Я думаю, что она положительная. Это такая новая форма общения. Мы выбрали нормальный формат. Мы хотим, чтобы судьи не выходили на первые роли в футболе, а чтобы играли команды. А мы обсуждали тренерские решения и игру футболистов.

Давайте, салам алейкум Мажичу передадим и всё нормально будет. Мы ждём его у себя в Дагестане, в очень хорошем регионе. Если надо, то свозим его в горы. Мы бы хотели его увидеть», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» после шести туров РПЛ занимает 13-е место с пятью очками.

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