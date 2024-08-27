Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — Орнштейн

Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — Орнштейн
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации инсайдера, «красные дьяволы» ведут переговоры с «Ювентусом» и «Челси» о возможной аренде или продаже игрока до закрытия летнего трансферного окна. Переход в «Челси» может включать обмен на другого игрока. Наиболее вероятным вариантом обмена считается Рахим Стерлинг, хотя реализация этой сделки требует согласования ряда условий.

Напомним, Джейдон Санчо не был включён в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», который состоялся 24 августа. Ранее он также пропустил игру 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пояснил, что причиной отсутствия Санчо были проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе.

Материалы по теме
«Челси» хочет обменять Стерлинга на Санчо — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android