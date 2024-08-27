Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — Орнштейн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации инсайдера, «красные дьяволы» ведут переговоры с «Ювентусом» и «Челси» о возможной аренде или продаже игрока до закрытия летнего трансферного окна. Переход в «Челси» может включать обмен на другого игрока. Наиболее вероятным вариантом обмена считается Рахим Стерлинг, хотя реализация этой сделки требует согласования ряда условий.

Напомним, Джейдон Санчо не был включён в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», который состоялся 24 августа. Ранее он также пропустил игру 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пояснил, что причиной отсутствия Санчо были проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе.