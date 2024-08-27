«Райо Вальекано» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров «Барселона» набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящегося на первой строчке «Вильярреала» на одно очко и имея одну игру в запасе. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

В прошлом сезоне команды встречались два раза. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. А во втором каталонцы разгромили соперника со счётом 3:0.