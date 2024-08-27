«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне

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Поражение «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 5:4 пен.) стало первым для санкт-петербургского клуба в сезоне-2024/2025. До этого сине-бело-голубые дважды сыграли вничью и одержали семь побед.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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