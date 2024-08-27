Сергей Семак прокомментировал поражение «Акрону» в Кубке России

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 5:4 пен.).

«В первом тайме сама игра не очень понравилась. Играли пассивно, не агрессивно. Второй тайм понравился больше. Но заработанный пенальти не помог нам победить. Для нас пища для размышления», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

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