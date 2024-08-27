Сергей Семак назвал причины неудачных результатов «Зенита» в последних играх

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) рассказал о причинах неудовлетворительных результатов команды в последних играх. Зенит» не может выиграть три матча подряд.

«Неудачные результаты? Как обычно бывает – совокупность факторов. С одной стороны, уверенный с точки зрения результатов старт, с другой – есть объективные причины – травмированные. Нам не хватает свежести и агрессивности. Может, какой-то функциональный спад некоторых наших игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.