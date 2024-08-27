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Сергей Семак: уйдёт ли Сергеев? Каждый может оказаться где угодно

Сергей Семак: уйдёт ли Сергеев? Каждый может оказаться где угодно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) высказался о возможном уходе нападающего Ивана Сергеева.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Уйдёт ли Сергеев? Каждый может оказаться где угодно. Ваня, к сожалению, заболел. Как и Юра Горшков. Пришлось сделать несколько изменений», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в матче 3-го тура Кубка России «Зенит» потерпел поражение от «Акрона» в серии пенальти (4:5). Основное время завершилось ничьей (1:1): на 45+2-й минуте Дмитрий Васильев вывел «Зенит» вперёд, но на 54-й минуте Иван Тимошенко сравнял счёт, реализовав пенальти. Несмотря на итоговую ничью, «Акрон» оказался сильнее в послематчевой серии (5:4) и одержал победу.

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