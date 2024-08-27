Сергей Семак: уйдёт ли Сергеев? Каждый может оказаться где угодно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) высказался о возможном уходе нападающего Ивана Сергеева.

«Уйдёт ли Сергеев? Каждый может оказаться где угодно. Ваня, к сожалению, заболел. Как и Юра Горшков. Пришлось сделать несколько изменений», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в матче 3-го тура Кубка России «Зенит» потерпел поражение от «Акрона» в серии пенальти (4:5). Основное время завершилось ничьей (1:1): на 45+2-й минуте Дмитрий Васильев вывел «Зенит» вперёд, но на 54-й минуте Иван Тимошенко сравнял счёт, реализовав пенальти. Несмотря на итоговую ничью, «Акрон» оказался сильнее в послематчевой серии (5:4) и одержал победу.