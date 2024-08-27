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Тренер «Зенита» Семак: Волков выпадает из игры и допускает много ошибок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова. Футболист был заменён на 57-й минуте минувшего матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 5:4 пен.).

«Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

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