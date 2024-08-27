Сергей Семак — о новичке Гонду: Кассьерра подседает, ему нужна подстраховка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) высказался о новом нападающем Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из футбольного клуба «Аргентинос Хуниорс».

«Гонду может сыграть в атаке, с правого фланга. Посмотрим. Нам нужны игроки. Для нас это важный трансфер. Подседает Матео. Ему нужна страховка. Исключаю ли я, что в команде может появиться ещё один нападающий? Я ничего не исключаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.