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Сергей Семак — о новичке Гонду: Кассьерра подседает, ему нужна подстраховка

Сергей Семак — о новичке Гонду: Кассьерра подседает, ему нужна подстраховка
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) высказался о новом нападающем Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из футбольного клуба «Аргентинос Хуниорс».

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Гонду может сыграть в атаке, с правого фланга. Посмотрим. Нам нужны игроки. Для нас это важный трансфер. Подседает Матео. Ему нужна страховка. Исключаю ли я, что в команде может появиться ещё один нападающий? Я ничего не исключаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.

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