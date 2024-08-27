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Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
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«Спартак» — «Динамо» Мх: Агаларов открыл счёт в матче на 14-й минуте

«Спартак» — «Динамо» Мх: Агаларов открыл счёт в матче на 14-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

На 14-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

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