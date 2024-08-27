«Байер» нашёл замену своему защитнику в составе «ПСЖ» — Романо

Руководство «Байера» готово заключить контракт с 26-летним правым защитником Норди Мукиэле из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сделка о подписании контракта на правах аренды почти завершена. Условия аренды практически полностью согласованы. Документы о контракте будут подписаны после прохождения медицинского осмотра в расположении немецкого клуба. Норди заменит на поле Одилона Коссуну, который, возможно, покинет «Байер» в ближайшее время.

Норди Мукиэле присоединился к красно-синим из «РБ Лейпциг» летом 2022 года, сумма трансфера составила около € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.