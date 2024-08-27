«Спартак» — «Динамо» Мх: красно-белые проигрывают дома после первого тайма

Завершился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Александр Машлякевич. После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 14-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

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