На стадионе в Воронеже внезапно погас свет во время матча «Факел» — «Рубин»

На 10-й минуте матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Рубином» на стадионе воронежского клуба внезапно исчезло освещение, которое было восстановлено через несколько секунд.

В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов.

После двух туров в группе D «Рубин» набрал три очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура армейцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

«Факел» уступил сине-бело-голубым и проиграл тольяттинцам. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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