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На стадионе в Воронеже внезапно погас свет во время матча «Факел» — «Рубин»

На стадионе в Воронеже внезапно погас свет во время матча «Факел» — «Рубин»
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На 10-й минуте матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Рубином» на стадионе воронежского клуба внезапно исчезло освещение, которое было восстановлено через несколько секунд.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'    

В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов.

После двух туров в группе D «Рубин» набрал три очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура армейцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

«Факел» уступил сине-бело-голубым и проиграл тольяттинцам. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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