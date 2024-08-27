Игорь Шалимов: по качеству игры в матче «Динамо» — «Краснодар» есть вопросы

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 6-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

«Обоюдоострая игра с множеством моментов, но с плохой реализацией. А вот по качеству игры есть вопросы — прежде всего в плане реализации моментов. Вроде бы две команды, которые в верхней части таблицы, но мы не видим хорошего завершения. В частности, у Карраскаля, который в «Динамо» за год не забил ни одного гола в чемпионате. Аргумент «ничего, зато моменты есть» не работает, потому что надо голы забивать — это очки в таблице. Ни разу Карраскаль опасно не попал — то ли торопится, то ли подходит легковесно. Разочарование от такой игры. Забей Карраскаль — и «Динамо» бы не проиграло, а потом могло додавить. Не могу представить, чтобы высококлассная команда топ-5 Европы не забила ни один из моментов, которые были у Карраскаля», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на третьей строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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