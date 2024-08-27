«Брайтон» объявил о переходе Кадыоглу из «Фенербахче»

«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе турецкого защитника Ферди Кадыоглу из «Фенербахче».

«Мы рады подтвердить подписание контракта с турецким защитником Ферди Кадыоглу из «Фенербахче» на нераскрытых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В новом сезоне футболист сыграл пять матчей, в которых забил один гол. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 52 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.Трудовое соглашение игрока с турецким клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

После двух туров АПЛ «Брайтон» занимает второе место с шестью очками.