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«Факел» — «Рубин»: Кузнецов открыл счёт в матче на 42-й минуте

«Факел» — «Рубин»: Кузнецов открыл счёт в матче на 42-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'     0:2 Шабанхаджай – 84'    

На 42-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов.

После двух туров в группе D «Рубин» набрал три очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

«Факел» уступил сине-бело-голубым и проиграл тольяттинцам. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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