Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» не может одержать победу в третьем матче подряд

«Зенит» уступил «Акрону» со счётом 1:1 (4:5 пен.) в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Таким образом, подопечные Сергея Семака не могут одержать победу в третьей игре кряду.

До этого матча «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0) в 6-м туре РПЛ, а встречей ранее сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.