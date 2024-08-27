Радимов считает, что у «Пари НН» немного шансов на успех в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о шансах «Пари НН» в грядущем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми, который состоится 31 августа.

«По большому счёту шансов у «Пари НН» немного, потому что, если закрыться, «Зенит» додавит. Играть в открытый футбол, как они недавно играли, получили от ЦСКА трёшку, от «Рубина» — трешку. Тут, конечно же, только надеяться на удачу, стандарты, но будет тяжело. Я думаю, что «Зенит», конечно, фаворит, даже при травмированном Глушенкове», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. После шести туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 14 очков и на текущий момент занимают второе место. «Пари НН» заработал шесть очков после аналогичного количества матчей и располагается на 10-й строчке.

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