Главный тренер ЦСКА Николич: команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0).

«Тяжёлая игра, тяжёлое поле и погода. В Грозном всегда неприятно играть. У ЦСКА была уже четвёртая игра на юге России в августе. Надо поздравить нас с победой, команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба. Наши замены сработали, было видно, что нам удалось сразу изменить игру и начать создавать моменты. Двигаемся дальше, впереди игра с «Химками», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу. На 87-й минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 90+7-й минуте забил защитник ЦСКА Данил Круговой.

После трёх матчей в группе С ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти уступили «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».