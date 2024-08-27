Николич: в игре «Ахмата» не было ничего особенного

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0) оценил игру соперника.

— Удивила ли вас агрессивная игра «Ахмата» в первом тайме?

— Нет, не удивила. В этом не было чего-то особенного, просто были тяжёлые условия, а у «Ахмата» была высокая мотивация. «Ахмат» очень силён на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счёт. Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу. На 87-й минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 90+7-й минуте забил защитник ЦСКА Данил Круговой.

После трёх матчей в группе С ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти уступили «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».