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Николич: в игре «Ахмата» не было ничего особенного

Николич: в игре «Ахмата» не было ничего особенного
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0) оценил игру соперника.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 87'     0:2 Круговой – 90+7'    

— Удивила ли вас агрессивная игра «Ахмата» в первом тайме?
— Нет, не удивила. В этом не было чего-то особенного, просто были тяжёлые условия, а у «Ахмата» была высокая мотивация. «Ахмат» очень силён на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счёт. Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу. На 87-й минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 90+7-й минуте забил защитник ЦСКА Данил Круговой.

После трёх матчей в группе С ЦСКА набрал пять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают третью строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти уступили «Пари НН». Действующим обладателем трофея является «Зенит».

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