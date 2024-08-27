«Ты не моя мама». Тренер «Палмейраса» не стал отвечать на вопрос женщины-журналистки

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра в грубой форме отказался отвечать на вопрос журналистки о текущем состоянии команды.

«Есть одна вещь, которую вы должны понять: я могу объясняться только с тремя женщинами: с моей мамой, с моей женой и с президентом «Палмейраса» (президентом бразильского клуба является Лейла Перейра». — Прим. «Чемпионата»). Они единственные, кто имеют право общаться со мной и требовать объяснений, почему команда проиграла, почему кто-то подвернул голеностоп на тренировке. Они являются единственными, кто обладают правом приходить ко мне и требовать объяснений», — приводит слова Феррейры Futebol Interior.

Феррейра занимает должность главного тренера «Палмейраса» с ноября 2020 года.

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