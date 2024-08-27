«Факел» — «Рубин»: Шабанхаджай забил второй мяч

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай забил второй гол.

После двух туров в группе D «Рубин» набрал три очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

«Факел» уступил сине-бело-голубым и проиграл тольяттинцам. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».