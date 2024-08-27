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«Челси» сделает новое предложение «Наполи» по Виктору Осимхену — источник

«Челси» сделает новое предложение «Наполи» по Виктору Осимхену — источник
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Руководство «Челси» в ближайшее время сделает первое официальное предложение «Наполи» по центральному нападающему Виктору Осимхену. Об этом сообщает портал Chelsea Dodgers в социальной сети X (ранее Twitter).

Этим летом лондонский «Челси» приобрёл уже 12 новых игроков, но есть вероятность, что до истечения летнего трансферного окна будет добавлен ещё один. Единственное, на что по-прежнему нацелены синие — это центральный нападающий. Ранее была информация, что клубы из саудовской Про-Лиги также проявляют большой интерес к Осимхену, но агент игрока недавно сообщил, что его клиент предпочёл бы остаться играть в Европе.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отличившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

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