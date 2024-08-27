Васютин: заготовок, как у Пикфорда, не было, но разбирали соперника

Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин рассказал о своём участии в серии пенальти в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.).

«Не то что знал, куда будет бить Артур. Смотрел статистику. А дальше уже сообща, с подсказками, справился. Заготовки, как у Пикфорда, не было. Но мы разбирали. До игры, после основного времени, в том числе с тренером вратарей», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.