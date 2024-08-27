Силкин — о судействе: такое ощущение, что судьба чемпионства решается в кабинетах

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с российским судейством.

— Мне не нравится российское судейство. Мы были недовольны судейством раньше, а теперь ввели VAR. Поэтому многие судьи перестраховываются, а некоторые не идут, как Карасёв в матче «Динамо» — «Краснодар», когда был очевидный пенальти на Лаксальте. Мне кажется, у Карасёва низкая квалификация.

— Спортивный директор «Ростова» Рыскин раскритиковал Мажича из-за необщения с руководителями клубов. Из-за этого тоже падает уровень российского судейства?

— У меня складывается такое впечатление, что судьба чемпионства решается в кабинетах, — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.