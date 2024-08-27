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Васютин: чувствовал тепло, когда болельщики «Зенита» кричали мою фамилию

Васютин: чувствовал тепло, когда болельщики «Зенита» кричали мою фамилию
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Бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин, ныне выступающий в составе «Акрона», ответил на вопрос, что он почувствовал, когда болельщики сине-бело-голубых скандировали его фамилию во время матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Болельщики «Зенита» кричали мои фамилию? Чувствовал тепло. С «Виражом» меня много связывает», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

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